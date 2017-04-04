2017 04 04 16:04:04

Якщо НКРЕКП робить відокремлення і вводить абонентну плату, при якій ціна газу зростає, це неприпустимо, – Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про зупинку розмежування рахунків за газ та доставку палива, яке передбачало введення абонентної плати за постачання газу для різних категорій споживачів. Спілкуючись з журналістами в Києві, він підкреслив, що будь-яке роз’єднання платежів не має підвищувати кінцеві рахунки для українців.

“Те, що рішення [про введення абонплати] було припинене, це адекватна реакція на наше звернення. У майбутньому треба прораховувати наслідки таких рішень”, – сказав Володимир Гройсман.

Він нагадав, що абонентна плата за газ була введена з 1 квітня рішенням НКРЕКП на вимогу законодавства про ринок газу та Кодексу транспортних мереж. Разом з тим, за підрахунками Кабінету Міністрів, таке рішення спричинило зростання платежів за газ в середньому в 1,3-3 рази в залежності від категорії споживачів. Саме тому Глава Уряду в понеділок, 3 квітня, звернувся до керівництва НКРЕКП з пропозицією переглянути рішення щодо введення абонплати в тому вигляді, в якому воно було ухваленепочатково.