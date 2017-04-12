Якість води у Кременчуцькому водосховищі відповідає середнім нормативним показникам

В основному джерелі водопостачання – Кременчуцькому водосховищі, якість води відповідає середнім показникам, що проводилися за останні 5 років в рамках моніторингових обстежень.

Про це на засіданні з питань ТЕБ і НС, яке проходило під головуванням першого заступника міського голови Володимира Пелипенка, повідомив представник КП «Кременчукводоканал». Наразі режим обробки води для подачі в мережу централізованого водопостачання виконується в звичайному режимі відповідно до існуючих технологій. До роботи в особливий період, коли якість води в основному джерелі водопостачання може погіршитися, на КП «Кременчукводоканал» готові. У цей період, а розпочатися він може з червня місяця, обробку води проводитимуть відповідно до санітарних норм і правил у посиленому режимі з застосуванням реагентів.

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко зосередив увагу на тому, що на випадок масштабних аварій на мережі централізованого водопостачання, необхідно мати чітку картину щодо якості питної води в трубчастих свердловинах, якими користуються кременчужани та які можуть слугувати резервними джерелами забезпечення питної води. Він дав доручення спеціалістам відповідних служб взяти на облік всі діючі свердловини, які не входять у мережу централізованого водопостачання міста. Організувати проведення досліджень на предмет якості питної води в них із подальшим інформуванням населення.