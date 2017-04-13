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Як працюватиме громадський транспорт Кременчука на Великдень і в поминальний день

Як працюватиме громадський транспорт Кременчука на Великдень і в поминальний день

Відділ транспорту виконкому міської ради повідомляє про те, що на Великдень на всіх автобусних маршрутах автобуси працюватимуть до 24:00 15 квітня та з 4:00 16 квітня.

Тролейбуси працюватимуть у черговому режимі. А автобусні маршрути №2 та №17 працюватимуть цілодобово (в нічний час – в черговому режимі).
 
У поминальний день, 23 квітня, на маршрутах міста будуть працювати усі транспортні засоби згідно з  договорами. Додатково буде організовано рух транспорту:
  • від вул. Мічуріна до кладовища в М.Кохнівці будуть частково задіяні автобуси з маршруту № 28;
  • на Деївське кладовище буде задіяний додатковий транспорт з маршрутів № 9, № 2, № 4;
  • на маршруті № 10 частина транспортних засобів буде працювати по маршруту від мікрорайону Лашки до Свіштовського кладовища;
  • на маршрутах № 1, № 15 та № 30 автобуси виконуватимуть рейси до Новоміського кладовища;
  • тролейбуси будуть працювати на маршрутах № 2 (5), № 3, № 6 до ПАТ «Укртатнафта» повз Свіштовське кладовище.

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