Як працюватиме громадський транспорт Кременчука на Великдень і в поминальний день

Відділ транспорту виконкому міської ради повідомляє про те, що на Великдень на всіх автобусних маршрутах автобуси працюватимуть до 24:00 15 квітня та з 4:00 16 квітня.

Тролейбуси працюватимуть у черговому режимі. А автобусні маршрути №2 та №17 працюватимуть цілодобово (в нічний час – в черговому режимі).

У поминальний день, 23 квітня, на маршрутах міста будуть працювати усі транспортні засоби згідно з договорами. Додатково буде організовано рух транспорту:

від вул. Мічуріна до кладовища в М.Кохнівці будуть частково задіяні автобуси з маршруту № 28;

на Деївське кладовище буде задіяний додатковий транспорт з маршрутів № 9, № 2, № 4;

на маршруті № 10 частина транспортних засобів буде працювати по маршруту від мікрорайону Лашки до Свіштовського кладовища;

на маршрутах № 1, № 15 та № 30 автобуси виконуватимуть рейси до Новоміського кладовища;