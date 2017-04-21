Як поводитись, якщо патрульний поліцейський зупинив ваш автомобіль через порушення

Як поводитись, якщо патрульний поліцейський зупинив ваш автомобіль через порушення?

-Залишайтеся в автомобілі, допоки поліцейський не попросить вас вийти.

-Вислухайте поліцейського і уточніть усі незрозумілі для вас моменти. Ви завжди маєте право висловити свою думку, обґрунтовано не погодитися з поліцейським, однак сперечатися з ним не варто. Ви маєте право оскаржити дії поліцейського у визначений законом термін. Пам’ятайте, що незнання законів не звільняє вас від відповідальності.

-Виконуйте законні вимоги поліцейського. Не провокуйте конфлікт і не чиніть опору. Не забувайте, що поліцейські готові до рішучих дій.

-Пам’ятайте, що ваші права не є абсолютними відносно прав інших громадян та інтересів суспільства, як і те, що правопорушення інших водіїв не виправдовують ваше.

-Співпраця і діалог з поліцейським — запорука швидкого і позитивного вирішення ситуації.