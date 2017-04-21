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18057020_679432442259559_64307122887530636_n Полтавщина Суспільство 

Як поводитись, якщо патрульний поліцейський зупинив ваш автомобіль через порушення

Як поводитись, якщо патрульний поліцейський зупинив ваш автомобіль через порушення

Як поводитись, якщо патрульний поліцейський зупинив ваш автомобіль через порушення?

-Залишайтеся в автомобілі, допоки поліцейський не попросить вас вийти.
-Вислухайте поліцейського і уточніть усі незрозумілі для вас моменти. Ви завжди маєте право висловити свою думку, обґрунтовано не погодитися з поліцейським, однак сперечатися з ним не варто. Ви маєте право оскаржити дії поліцейського у визначений законом термін. Пам’ятайте, що незнання законів не звільняє вас від відповідальності.
-Виконуйте законні вимоги поліцейського. Не провокуйте конфлікт і не чиніть опору. Не забувайте, що поліцейські готові до рішучих дій.
-Пам’ятайте, що ваші права не є абсолютними відносно прав інших громадян та інтересів суспільства, як і те, що правопорушення інших водіїв не виправдовують ваше.
-Співпраця і діалог з поліцейським — запорука швидкого і позитивного вирішення ситуації.

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