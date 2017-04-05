2017 04 05 22:02:07

Вихованцям Кременчуцької виховної колонії розповіли про першу українську Конституцію

5 квітня для вихованців Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції провели історичну годину «Перша Конституція».

Під час презентації хлопці розширили свої знання про історію першої української Конституції, яка була прийнята на зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року.

Дізналися про повну назву цього документа — «Договір та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою».

Разом із вчителем історії Валентиною Кульбашною подискутували з питань започаткування нової сторінки в історії українських визвольних змагань та демократичних тенденціях, які були ярко виражені в даному документі.

Прес-служба Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції