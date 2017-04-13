Вихованців другої школи-інтернату привітали з Великоднем (ФОТО)

Великоднє свято – це завжди гарний настрій, позитивні емоції та радість спілкування. Таку атмосферу свята створили працівники Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для вихованців школи-інтернату №2, приготувавши соціально-мистецьку програму «Великий день – Великдень».

Вихованців привітала директор Полтавського міського соціального центру для сім’ї, дітей та молоді Ольга Буднікова. Вона побажала, щоб це свято наповнило дитячі серця світлом, добротою, радістю, повідомили у міській раді.

Про історію свята, традиції та його важливості для кожного християнина дітям розповів священнослужитель отець Миколай. А після розповіді, він окропив усіх присутніх святою водою з побажанням здоров’я та Божої благодаті.

Всі діти отримали смачну та духмяну паску. Чудовим доповненням свята для усіх присутніх став виступ колективу Творчої студії Наталі Май.