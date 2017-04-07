2017 04 07 23:30:32

Вихідними в Полтаві похолодає

Цими вихідними у Полтаві синоптики прогнозують дощі у суботу та ясну погоду у неділю.

Про це повідомляє Гідрометцентр України.

У суботу, 8 квітня, вночі стовпчик термометра коливатиметься від +2 до +4°C, а вдень підніметься до 10-12°C тепла.

Вночі та вдень вітер північно-західний, 7-12 м\с. Дощ.

У неділю, 9 квітня, вночі температура становитиме максимум +3°C, вдень – 10-12°C тепла.

Вітер вночі північно-західний, вдень – західний, 7-12 м\с. Вночі дощ, вдень без опадів.