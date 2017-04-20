Всюдихідний спецавтомобіль КрАЗ рятуватиме дороги Миколаєва від снігу

Оригінальний спецавтомобіль із снігоприбиральним обладнанням на повнопривідному шасі КрАЗ-6322 – ще один новачок у лінійці спецтехніки КрАЗ.

Навісне обладнання включає шнекороторне устаткування та відвал для прибирання снігу. Автомобіль створено для частини технічної служби ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Всюдихідне шасі КрАЗ-6322, використане у якості бази, – традиційний вибір тих замовників, для яких висока прохідність, потужність і міць – першочергові важливі показники для подальшої експлуатації. Шасі призначено під монтаж установок спеціального та промислового значення, а також буксування причепу по всім видам доріг, бездоріжжю та місцевості. Виконання машини – стандартне, серійне, але кабіна – спарена чотиридверна семимісна.

Шнекороторна установка має продуктивність із прибирання снігу 1500 м3/год, ширина очищення від снігу складає до 2,74 м, а висота сніжного покрову, що прибирається, – 1,2 м. Відвал для прибирання снігу, довжиною 2,95 м, виготовлений із високоякісної сталі та посилений ребрами жорсткості. Ширина оброблюваної зони проїжджої частини при роботі відвалом становить до 2,7 м, висота – 0,6 м.

Суворі зими із сніговими заметами, мінливість погоди, зокрема нехарактерні сезонні погодні умови, як зараз у засніженому квітні, якнайкраще доводять актуальність такої спецтехніки в автопарках дорожніх та комунальних служб і підрозділах ДСНС. Із наявністю таких спецмашин на дорогах країни під час природних катаклізмів можна бути впевненими у безпеці дорожнього руху і уникнути аварій та непередбачуваних ситуацій на автошляхах у негоду.