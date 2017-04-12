Встановили факт народження дитини на тимчасово окупованій території України

До Гадяцького бюро правової допомоги звернулася громадянка С. з проханням допомогти у вирішенні питання встановлення факту народження внучки на тимчасово окупованій території України.

Клієнтка повідомила, що їй у відділі ДРАЦС відмовили у реєстрації народження дитини за правилами ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Відсутність свідоцтва про народження відповідного зразка створює перешкоди та робить неможливим вільне перетинання дитиною тимчасового кордону з АРК та порушує гарантовану державою свободу пересування.

На підставі звернення клієнтки Другим полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийнято рішення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги та уповноважено працівника бюро Ірину Калініченко на надання такої допомоги.

Оскільки відповідно до ст. 2571 Цивільного процесуального кодексу України заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника. Фахівець бюро роз’яснила, які документи необхідно зібрати для подання до суду та підготувала заяву про встановлення факту народження дитини в порядку ст. 2571 ЦПК України.

Завдяки професійним діям Ірини Калініченко рішенням Гадяцького районної суду Полтавської області від 28 березня 2017 року встановлено факт народження внучки заявниці на тимчасово окупованій території України. На даний час клієнтка С. вже отримала свідоцтво про народження дитини встановленого зразка.

Таким чином, реалізовані та офіційно захищені законні права та інтереси, дитини, яка народилася на території України, що відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є тимчасово окупованою.

Нагадуємо, що кожен може отримати безоплатну правову допомогу та скористатися електронними сервісами Міністерства юстиції України, звернувшись до Гадяцького бюро правової допомоги за адресою: м. Гадяч, вул. Шевченка, 5 (2 поверх), номер телефону (05354) 3-25-05, 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).