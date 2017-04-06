2017 04 06 19:18:23

Волонтери відвезли допомогу бійцям в АТО

Волонтери з Полтави відвезли чергову допомогу військовим у зону АТО. Цього разу вони побували в Водяному, Авдіївці, Мар’їнці та на шахті Бутівка. Полтавці відвантажили бійцям різних підрозділів будівельні матеріали, тепловізор, міні метеостанцію, воду та продукти. Сімя з Миргороду приготувала біцям смаколики: пиріжки, галушки, домашні котлет.

Волонтер Олександр Лопатюк розповідає, з кожною поїздкою дорога стає все більш небезпечнішою, бойовики не дивляться, чи то їде військовий автомобіль, чи цивільний. Волонтери дякують всім небайдужим, хто допоміг зібрати вантаж та своїм колегам з Кропивницького.

Нагадаємо, Нещодавно, нагороди полтавцям на передову відвезли депутат обласної ради Руслан Рогов та керівник Центру допомоги учасникам АТО Полтавщини Валерій Довженко.