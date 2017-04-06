Волонтери відвезли допомогу бійцям в АТО

Волонтери з Полтави відвезли чергову допомогу військовим у зону АТО. Цього разу вони побували в Водяному, Авдіївці, Мар’їнці та на шахті Бутівка. Полтавці відвантажили бійцям різних підрозділів будівельні матеріали, тепловізор, міні метеостанцію, воду та продукти. Сімя з Миргороду приготувала біцям смаколики: пиріжки, галушки, домашні котлет.
Волонтер Олександр Лопатюк розповідає, з кожною поїздкою дорога стає все більш небезпечнішою, бойовики не дивляться, чи то їде військовий автомобіль, чи цивільний. Волонтери дякують всім небайдужим, хто допоміг зібрати вантаж та своїм колегам з Кропивницького.
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