2017 04 05 18:34:18

Володимир Горянський розповів про весілля з Валерією Ходос

Уже сьогодні глядачі каналу «1+1» побачать одну з кульмінаційних серій драми «Хороший хлопець» – весілля Насті та Ігоря Шеремета. Розкрити закулісні подробиці та розповісти, чим для головної героїні обернеться довгоочікуване свято, в прямий ефір «Сніданку з 1+1» прийшли виконавці ролей, успішні українські актори – Валерія Ходос і Народний артист України – Володимир Горянський.

«Відкрию секрет: для Насті це весілля закінчиться дуже несподівано. Вона багато років йшла до цієї події, чекала, натякала Ігорю Шеремету. Але навіть не уявляла, чим в підсумку може обернутися цей день», – поділилася Валерія Ходос.

На думку Володимира Горянського, для Насті було б краще відмовитися від весілля, оскільки між героями в серіалі складаються непрості стосунки.

«Одна справа, коли Шеремет не знав про зради своєї обраниці – він її кохав, піклувався і добре ставився. У їхніх стосунках було все просто і зрозуміло. Але коли він дізнається про її коханця, все змінюється. Настя не розуміє, чому майбутній чоловік став себе так дивно і жорстоко по відношенню до неї поводити», – розповів в ефірі «Сніданку з 1+1» актор і додав, що за кадром з Валерією Ходос з перших хвилин знайшли взаєморозуміння.

Горянський також зізнався, що його дружина Олена дивиться серіал «Хороший хлопець».

«Вона спочатку скептично поставилася до того, що головного героя грає красень. Тому що крім зовнішніх якостей акторові потрібно передати непрості переживання, драматизм. Але все-таки Кирило Дицевич її переконав своєю щирістю. Як сказала Олена, він вміє кохати, що дуже важливо. Ця риса проходить через весь образ головного героя», – зізнався він.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=gRHq-Pxdm70

Зазначимо, вечірній перегляд «Хорошого хлопця» став вже традицією і в родині телеведучої каналу «1+1» Марічки Падалко.

«Діти цього тижня вперше радіють, що тато приходить додому пізно, тому що тільки мама дозволяє після 21:00 не спати і дивитися «Хорошого хлопця», – написала в своєму акаунті в соціальній мережі ведуча.

Яким в підсумку виявиться весілля Насті і Шеремета, глядачі каналу «1+1» дізнаються вже сьогодні о 21:00.

Нагадаємо, за результатами першого тижня показу драма «Хороший хлопець» очолила ТОП найбільш рейтингових серіалів весняного сезону.