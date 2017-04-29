Воїна АТО Олександра Корнійка нагородили почесною відзнакою Полтавської облради «За вірність народу України» І ступеню (посмертно) (ФОТО)

Учора, у Гадячі, почесною відзнакою Полтавської облради нагрудним знаком «За вірність народу України» І ступеню (посмертно), нагородили загиблого бійця АТО Олександра Корнійко.

Нагороду мамі та дідусеві бійця, вручив депутат Полтавської обласної ради Руслан Рогов.

“Неможливо знайти правильні слова, щоб хоч якось розрадити ваш біль. Страшно, коли гинуть такі молоді хлопці… Завдяки таким патріотам як Олександр, завдяки їхній жертовності, ми можемо жити тут, на мирній Полтавщині. Я хочу сказати слова вдячності, за те що виховали справжнього героя. Жертвуючи собою, він, та його побратими дають змогу мільйонам українців не бачити страшного обличчя війни. Я схиляю голову перед батьками, які виховали такого сина. Він назавжди залишиться у наших серцях, ми маємо пам’ятати, дякую вам”, – звернувся Рогов до рідних Олександра Корнійка.

22-річний Олександр Корнійко народився у селі Петрівка-Роменська, Гадяцького район. У 2004 він із мамою переїхав до Гадяча, де й закінчив спеціалізовану школу-інтернат. Потім навчався у Гадяцькому аграрному ліцеї.

У лютому 2015 року вступив добровольцем до лав Збройних сил України.

16 лютого 2017 року о 12 годині дня, трагічно загинув за українську землю.