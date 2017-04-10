Вночі на Полтавщині прогнозують заморозки

У вівторок на Полтавщині очікується мінлива хмарність. Заморозки (до 1°c морозу у повітрі).

За даними sinoptik.ua у Полтаві без опадів. Температура повітря вночі близько +4…+6, удень стовпчики термометрів піднімуться до +15…+17 градусів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. У першій половині дня прогнозується хмарна погода з проясненнями.

Народний прогноз погоди: У цей день Церква вшановує пам’ять святого преподобного мученика Євстратія Печерського і преподобного Іларіона Нового. У минулі часи у цей день, якщо закінчувались заморозки, виганяли худобу на пасовисько. В залежності від температури повітря з цього дня вилітають джмелі і комарі. Наші пращури продовжували спостерігати за птахами і складати по ним прогноз погоди: якщо птахи вили гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо, якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим.