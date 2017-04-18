Вночі на Полтавщині горів млин з олійницею

16 квітня о 23:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в будівлі млину з олійницею на вул. Центральній, що в с. Хомутець Миргородського району.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля та перекриття. Пожежу ліквідували о 04:25. Травмованих та загиблих немає. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 135 кв. м., внутрішнє оздоблення стін, майно; пошкоджено маслопрес. Врятовано будівлю млина.

Причина пожежі наразі встановлюють. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.