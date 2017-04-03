2017 04 03 12:35:52

Вночі біля кафе у Полтаві підстрелили чоловіка

Повідомлення до поліції надійшло від медиків 2 квітня, близько 3-ї ночі. Лікарі повідомили, що до медичного закладу доставили 28-річного чоловіка з непроникаючим вогнепальним поранення лівого плечового суглобу.

Як встановили правоохоронці тілесні ушкодження потерпілий отримав від невідомої особи біля одного з кафе у Шевченківському районі міста. На місці події вилучили гільзу калібру 9 мм під гумову кулю. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Усі обставини події з’ясовують працівники Полтавського відділу поліції.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).