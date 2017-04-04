2017 04 04 10:29:19

Внаслідок російської агресії на території Донеччини, яка зараз під контролем української влади, пошкоджено 10682 житлових будинки, 111 шкіл, 79 садочків та 50 медзакладів, – Жебрівський

За майже три роки війни, лише на території Донеччини, яку контролює українська влада, різного ступеня пошкоджень від російських обстрілів зазнали 10 682 житлових будинки, 111 шкіл, 79 садочків та 50 медичних закладів. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

Також Жебрівський повідомив, що за попередніми підрахунками на відбудову та ремонт зруйнованої інфраструктури потрібно близько 3 млрд грн.

Він зазначив, що у цю суму не входять зруйновані об’єкти на лінії розмежування та ті, які розміщені на тимчасово окупованих територіях Донецької області.