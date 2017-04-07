Внаслідок ДТП на Полтавщині загинули два водії

Вчора вночі на дорозі Київ – Харків, поблизу села Білоцерківка Великобагачанського району, сталася автомобільна аварія.
На дорозі сталося зіткнення двох автомобілів – «Mercedes Sprinter» (рухався у напрямку Харкова) та вантажівки «DAF» (прямував на Київ). Унаслідок аварії на місці події загинули обидва водія – 50-річний мешканець Запорізької області (керував мікроавтобусом) та 22-річний мешканець Київщини (був за кермом вантажівки), як повідомили у поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть декількох осіб) Кримінального кодексу України.
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