Військово-патріотичнаа гра «Сокіл» стартувала в Бутенківській школі

На території Бутенківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ю.Дольд-Михайлика зібралися старшокласники загальноосвітніх шкіл Кобеляцького району, щоб позмагатися у військовій справі. Вишколи, стройова підготовка, силові змагання, чимало патріотичних розваг – усе це чекало на школярів упродовж цього дня.

На урочисте відкриття зборів прибули голова районної ради Володимир Кішінський, заступник голови районної ради Оксана Гордійко, перший заступник голови райдержадміністрації Жанна Шевцова, методист відділу освіти райдержадміністрації Ігор Жорняк та директор районної станції юних туристів Микола Шабалтій.

Розпочали військово-патріотичну гру урочистим шикуванням, підняттям Державного Прапора під звуки Гімну України.

Вітаючи учасників заходу голова районної ради Володимир Кішінський зауважив, що метою гри «Сокіл» («Джура») є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості. На завершення Володимир Іванович побажав учасникам перемоги.

Учасниками змагань були команди (рої) учнів 10-11 класів семи загальноосвітніх шкіл району – Озерянської, Іванівської, Дашківської, Бутенківської, Білицької, Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів та НВК № 1.

Дитячо-юнацька гра на різних етапах передбачала інтелектуальні та спортивні випробування, під час яких школярі показували свої знання з історії становлення української державності, героїку визвольних рухів українського козацтва.

У підсумку переможцями районного етапу змагань другий рік поспіль стали учні Бутенківської школи, відповідно друге і третє місця посіли учні Білицької та Іванівської шкіл.