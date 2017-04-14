Військові льотчики із Миргорода відпрацьовують повітряні бої на бойових літаках-винищувачах Су-27 (ФОТО)

Льотний склад 831 бригади тактичної авіації Повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, що на Полтавщині, відпрацьовує навички у веденні повітряних боїв: одиночних та у складі пари. Під час крайніх льотних змін наступальні та оборонно-наступальні бойові маневри на літаках Су-27 виконували як досвідчені військові льотчики, так і молодь, яка «стає на крило ». Польоти відбувались у складних метеорологічних умовах вдень та вночі. Про це на Facebook повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.