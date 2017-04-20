Відсьогодні в Україні почав діяти закон “Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних”

“Голос України” 5 Канал Відсьогодні в Україні набув чинності закон “Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних”. Текст цього документа був опублікований у парламентській газеті, пише, учора, 19 квітня 2017 року, а згідно з прикінцевими положеннями закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як зазначається, дані у базу вноситимуть працівники військових комісаріатів, а от аналіз інформації здійснюватиме Генеральний штаб ЗСУ. Власником реєстру є Міноборони, а розпорядником – Генштаб ЗСУ.

Реєстр міститиме й зберігатиме персональні і службові дані військовозобов’язаних. Згоди військовозобов’язаних на обробку їхніх персональних даних для цілей реєстру не потрібно.

Загалом, закон визначає основні принципи створення та ведення реєстру, ним також унормовано питання ведення військового обліку військовозобов’язаних, який здійснюватиметься не тільки на паперових облікових картках, а й в електронному вигляді в єдиній централізованій базі даних.

Цей закон Верховна Рада ухвалила у повторному другому читанні у березні 2017 року, за нього віддали голоси 236 народних депутатів. 14 квітня Президент Петро Порошенко підписав цей закон.