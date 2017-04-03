2017 04 03 11:51:31

Відсьогодні на Полтавщині починається набір в поліцію

оголошені на сайті З третього квітня на Полтавщині починається набір на службу в поліцію. Про це йдеться вНаціональної поліції.

“На вакантні посади поліцейського батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Полтава” – зо вакансій”, – йдеться у повідомленні.

З вимогами та цмовами можно ознайомитись нижче.