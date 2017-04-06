2017 04 06 16:26:15

Випускники Істфаку ПНПУ розповіли майбутнім фахівцям історії свого успіху (ФОТО)

Сьогодні, у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, відбувся розважально-діловий захід – Promo-акція “Дефіле” істфаківців – майбутнім фахівціям” для абітурієнтів загальноосвітніх навчальних закладів міста та області.

Поділились своїми історіями успіху з абітурієнтами випускники істфаку, серед яких: представники навчальних закладів Полтавщини, вишів, працівники правоохоронних органів, представники влади, журналісти. Також, свої “дефіле” презентували завідувачі кафедр історичного факультету, викладачі Педагогічного університету та студенти – майбутні учителі історії.

“Рівно 15 років тому, коли я востаннє стояв на цій сцені, мені вручали диплом. Я надзвичайно пишався цим. Протягом цих 15 років я здобув ще 3 вищих освіти, але те, що я завжди цінуватиму отримані на істфаці знання. Повірте мені, робота чиновника – це та сама робота вчителя, але у ектримальніших умовах. І ви знаєте, якби можна було повернутися на 20 років назад, у 1997 рік, і переді мною став би знову вибір у який виш вступити, то звісно цей вибір був би на користь Полтавського національного педагогічного університету”, – розповів заступник голови Полтавської облдержадміністрації, Роман Товстий.

У свою чергу, заступник голови Полтавськї обласної ради Анатолій Ханко зазначив, що без перебільшення вважає ПНПУ імені Короленка, та безпосередньо історичний факультет, своєю родиною. А випускники факультету завжди відзначались особливою єдністю.

У своєму житті я зробив немало помилок, можливо і неправильних вчинків. Але одним із найправильніших вчинків, я вважаю, вступ на істфак ПНПУ. Тому, що за за час навчання у Полтаві, я отримав друзів, отримав родину. Зараз, проходячи повз нашого навчального закладу, я посміхаюсь, згадуючи студентські роки. І мабуть, не просто слова, що істфак і університет стали для мене родиною – я уже 18 років навчаюсь у цьому виші. До слова, істфаківців дійсно розкидала доля: я зустрічав їх в окопах на Сході України, я зустрічаємось у сесійних залах обласної та міської рад, інколи зустрічаємось по різні сторони “барикад”, але все рівно ми один одного знаємо, турбуємось, спілкуємось. Тому, молодь, хто ще не визначився із своїм вибором – істфак!”, – наголосив Анатолій Ханко.