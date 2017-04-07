2017 04 07 16:27:33

Відбулося засідання конкурсного комітету з відбору бізнес – проектів в рамках Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва

Сьогодні під головуванням Директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Інни Іщенко відбулось настановне засідання конкурсного комітету з відбору бізнес – проектів за цим пілотом.

Пілотний проект щодо надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності на конкурсній основі започатковано Комплексною програмою розвитку малого та середнього підприємства у Полтавській області на 2017 – 2020 роки.

До складу конкурсного комітету ввійшли представники структурних підрозділів облдержадміністрації (Департаментів економрозвитку, фінансів, агропромислового розвитку), Полтавського обласного центру зайнятості, банківських установ та депутати Полтавської обласної ради.

Під час засідання учасники обговорили порядок відбору бізнес-проектів , який в подальшому буде затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації.

“Основною умовою надання фінансової підтримки є створення нових робочих місць суб’єктами підприємницької діяльності. Реалізація пілотного проекту здійснюється протягом 2017 року, і в разі успішної реалізації його дія буде продовжена і на наступний період, передбачений програмою”, пояснила Інна Іщенко.

