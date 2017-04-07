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Полтавщина, Суспільство



2017 04 07 16:27:33

Відбулося засідання конкурсного комітету з відбору бізнес – проектів в рамках Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва

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Сьогодні під головуванням Директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Інни Іщенко відбулось настановне засідання конкурсного комітету з відбору бізнес – проектів за цим пілотом.

Пілотний проект щодо надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності на конкурсній основі започатковано Комплексною програмою розвитку малого та середнього підприємства у Полтавській області на 2017 – 2020 роки.

До складу конкурсного комітету ввійшли представники структурних підрозділів облдержадміністрації (Департаментів економрозвитку, фінансів, агропромислового розвитку), Полтавського обласного центру зайнятості, банківських установ та депутати Полтавської обласної ради.

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Під час засідання учасники обговорили порядок відбору бізнес-проектів , який в подальшому буде затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації.

“Основною умовою надання фінансової підтримки є створення нових робочих місць суб’єктами підприємницької діяльності. Реалізація пілотного проекту здійснюється протягом 2017 року, і в разі успішної реалізації його дія буде продовжена і на наступний період, передбачений програмою”, пояснила Інна Іщенко.

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