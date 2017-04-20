Відбудеться Національний податковий форум для платників податків на тему «ПДВ. Прибуток. ЗЕД»
Відбудеться Національний податковий форум для платників податків на тему «ПДВ. Прибуток. ЗЕД»
З метою роз’яснення суб’єктам господарювання основних аспектів практичного застосування норм податкового законодавства 27 квітня 2017 року у м. Києві відбудеться Національний податковий форум для платників податків на тему «ПДВ. Прибуток. ЗЕД».
З програмою проведення заходу можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДФС у Полтавській області.
Головне управління ДФС у Полтавській області