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c54d18c0fdd97d079721762de99fd8d505ec5c67 Прес-релізи 

Відбудеться Національний податковий форум для платників податків на тему «ПДВ. Прибуток. ЗЕД»

Відбудеться Національний податковий форум для платників податків на тему «ПДВ. Прибуток. ЗЕД»

З метою роз’яснення суб’єктам господарювання основних аспектів практичного застосування норм податкового законодавства 27 квітня 2017 року у м. Києві відбудеться Національний податковий форум для платників податків на тему «ПДВ. Прибуток. ЗЕД».

З програмою проведення заходу можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДФС у Полтавській області.

Головне управління ДФС у Полтавській області

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