Ведучий проекту «Таємний код віри» розповів про таємне значення Великодня

Ведучий документального проекту «Таємний код віри», який щосуботи о 10:00 можна подивитись на телеканалі «1+1», священик Георгій Коваленко під час онлайн конференції «КП в Україні» відповів на запитання глядачів. Отець Георгій також розповів про спеціальний випуск проекту «Таємний код віри», присвячений Великодню.

«Ми відкриємо таємницю життя Ісуса Христа в період з 12 до 30 років. Євангеліє розповідає про Ісуса у віці 12 років, наступні відомості про нього з’являються, коли йому виповнюється 30 років. Вчені досліджували це питання, і в новому випуску ми розповімо, де був і чим займався Ісус в цей період. Також ми поспілкуємося з сучасним художником Юрієм Нагулко, який пережив клінічну смерть, і зі знаменитим завдяки проекту «Голос країни» священиком Олександром Клименком, правлячим служби в тюремному храмі, – розповідає провідний Георгій Коваленко. – Для нас важливо повернути людям головний сенс Великодня. Адже це – історія про вічне життя, перехід з рабства до свободи. Пасха – це світле Христове воскресіння. Хотілося б, щоб програма підштовхнула кожного піти в храм і причаститися».

Також ведучий розповів, як правильно готуватися до Великодня:

«Страсний тиждень – це особливий період, окремий від Великого посту, який починається в неділю з входу Господа в Єрусалим для здійснення головного служіння. Дуже важливо не просто готуватися до Великодня, важливо кожен день цього періоду наповнити смислами. Наприклад, у неділю Господь виганяє торговців і мінял із храму. Також і нам потрібно вигнати всі подібні думки і зосередитися на головному».

Окрім того, Георгій Коваленко розповів про цікавий випадок, який стався під час підготовки другого випуску:

«У той час як ми закінчували робити програму про гендерну рівність, прийшло повідомлення з Олександрії, що Православний патріарх Олександрійський висвячує дияконіс, тобто відбувається відродження служіння жінок в церкві. Крім того, символ гендерної рівності в церкві вже тисячу років знаходиться в центрі Києва – це мозаїка Оранти в Софії Київській, яка зображена в одязі дияконіси».

Новий випуск проекту «Таємний код віри», присвячений Великодню, глядачі побачать в суботу, 15 квітня, о 10:00 на телеканалі «1+1».

Нагадаємо, цикл документальних науково-пізнавальних фільмів «Таємний код віри» – спільний проект телеканалу «1+1» і «Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості». У кожній програмі ведучий шукає відповіді на питання про релігію і церкву, які хвилюють кожну людину. З’ясувати істину Георгію Коваленку допомагають історики, релігієзнавці, науковці, богослови і філософи. Ведучий шукає відповіді в Біблії, Корані, Торі, старих манускриптах і храмах різних конфесій.

Довідка:

Георгій Коваленко – православний священик, богослов, філософ, блогер, громадський діяч, ректор «Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості». Був активним учасником революції Гідності, регулярно виступав на її головних заходах в медіа. Одружений, батько п’ятьох дітей.