2017 04 04 20:20:35

Ведуча «1+1» Ольга Фреймут спробує «визволити» дочку з-під надмірного контролю матері у випуску «На ножах-2»

Сьогодні о 22.00 на телеканалі «1+1» команда реаліті «На ножах-2» рятуватиме збитковий столичний ресторан «Тінатін», для якого участь у проекті – останній шанс стати на шлях до успіху та повернути прихильність відвідувачів.

Мрія відкрити власний заклад виникла у Вікторії, коли вона працювала співачкою у ресторанах. Її мати Марина допомогла доньці здійснити свій задум, профінансувавши відкриття бізнесу. Проте, розділити обов’язки їм не вдалося. Мати ставиться до закладу, як до забавки, а через її постійний контроль Вікторія не може ефективно керувати персоналом. Дуже скоро «Тінатін» перетворився на занедбаний заклад з непрофесійною командою та жахливими умовами праці, який почали оминати відвідувачі.

«Ресторан – це не іграшка, а бізнес і відповідальність. Це не місце для вирішення стосунків між матір’ю та дочкою», – говорить Діма Борисов учасникам програми.

У новому випуску проекту команда «На ножах-2» за 5 днів спробує допомогти колективу «Тінатін» вирішити свої проблеми, позбутися замовчаних образ, стати справжньою командою, а закладу – перетворитися на популярне місце.

Так, найкращий ресторатор України Діма Борисов приготував для персоналу нові цікаві завдання. Щоб навчити колектив закладу злагоджено працювати, а власницю Вікторію – керувати процесом, ресторатор влаштував кулінарне змагання. Супротивниками команди «Тінатін» стали звичайні, проте організовані домогосподарки. Двом командам потрібно було приготувати обід, розділившись між собою таким чином, щоб кожні два учасники готували лише частину страви, передаючи естафету іншій парі. Хто виявиться спритнішими – професійні кухарі з ресторану «Тінатін» чи звичайні домогосподарки, телеглядачі побачать вже зовсім скоро.

В ресторані «Тінатін» Ольгу Фреймут вразив жахливий стан кухні, антисанітарія та відсутність належного посуду та кухонного приладдя. Тож, щоб розвинути у персоналу почуття відповідальності та єдності, телеведуча змусила колектив згуртуватися для спільного прибирання.

Дизайнери Олександр і Володимир Юдіни за 36 годин спробують перетворити занедбаний заклад в затишне і приємне місце, де гості зможуть не тільки смачно поїсти, але і провести час із дітьми. Цікаво, що вперше в проекті брати Юдіни разом із родинами прийдуть на вечерю, щоб оцінити зміни у «Тінатін» після роботи команди «На ножах-2».

Чи зможе власниця «Тінатін» Вікторія довести, що здатна керувати рестораном сама, і позбутися нав’язливого контролю матері, та як зміниться заклад після участі в проекті, дивіться сьогодні о 22.00 на «1+1».

Відео: https://1plus1.ua/na-nozhah/video/simejnij-restoran-ci-mamina-zabavka-divitsa-na-nozah-na-11

Як склалася доля інших ресторанів після участі в проекті «На ножах-2», телеглядачі побачать у фінальному випуску сезону у травні.