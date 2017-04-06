2017 04 06 10:41:28

“Вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності”, – Дар’я Бриндак

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» № 1666-VIII від 6 жовтня 2016 року (далі-Антирейдерський закон) визначено важливі нововведення до низки законів та кодексів України.

Метою змін до законодавства є забезпечення захисту прав власності, економічних інтересів громадян та інвесторів, а також зменшення ризиків незаконного заволодіння майном. Доповнено законодавчі акти, які регулюють питання проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою захисту від рейдерства.

Змінами до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачено, що державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.

На підставі рішення Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих в паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відтепер потрібно буде подавати:

– реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, – у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;

– заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, – за бажанням заявника у випадку внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування.

Передбачено обов’язкове нотаріальне посвідчення справжності підписів засновника (учасника), уповноваженої ними особи, на установчому документі, передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи, заяві про вихід з товариства, що подаються для державної реєстрації змін про юридичну особу.

Варто зазначити, що від реалізації Антирейдерського закону очікують лише позитивні результати та надійний захист активів від несанкціонованого відчуження. Водночас очевидним є суттєве ускладнення підготовчих процедур для реєстрації прав на майно, реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань, розширення повноважень та посилення відповідальності нотаріусів, державних реєстраторів, значне розширення контрольних повноважень Міністерства юстиції України у цій сфері.