Вчителі Полтавщини освоювали сучасні цифрові технології

Цифрову лабораторію встановили в Шишацькій школі ім. Вернадського.

Для вчителів фізики, хімії та біології провели спеціальний семінар, де вчили як працювати з новим обладнанням.

Цифрова лабораторія складається з інтерактивної дошки та 15-ти портативних комп’ютерів. Основний комплект цього обладнання призначений для виконання лабораторних робіт з фізики та хімії та біології.

Цифрова лабораторія перетворює будь-який комп’ютер в наукову станцію. Наприклад, на уроках фізики з його допомогою можна вимірювати силу, вологість повітря та температуру. Отримані дані фізичних величин відразу відображаються на моніторах у вигляді графіків. Методика проведення лабораторної роботи зовсім інша, ніж була до цього, набагато цікавіша для учнів і, звичайно, забезпечує виконання державного стандарту.

«Саме аналіз сучасного устаткування дозволив нам сьогодні створити методики під обладнання, яке надходить у школи України. Тому ми супроводжуємо цей процес у навчальних закладах країни», – розповів завідуючий відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України» Ігор Чернецький.

У Полтавській області подібну цифрову лабораторію встановили у Кобеляцькому, Семенівському, Шишацькому та Решетилівському районах. Загалом по Україні нею користуються вже понад триста шкіл.