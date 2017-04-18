Вчетверо збільшився бюджет Глобинської громади після об’єднання

Серед основних здобутків, крім збільшення надходжень, є реалізація соціальних проектів, які були законсервовані тривалий час Глобинською громадою.

До Глобинської об’єднаної територіальної громади, яку створили 2 роки тому, увійшли 5 сільських рад: Бабчівська, Пирогівська, Борисівська, Жуківська та Опришківська. Загалом близько 16 тисяч населення.

“Наші власні надходження складали 83 млн. за підрахунками минулого року. Загалом у минулому році здійснили 63 проекти. У тому числі по придбанню, капітальному ремонту, модернізації, реконструкції. В цьому році в плані соцекономічного розвитку включено 145 об’єктів. Одним з таких об’єктів є будівництво у Глобиному очисних споруд каналізаційної системи, яка фільтруватиме до 400 кубів нечистот на добу”, – розповів голова Глобинської об’єднаної територіальної громади Станіслав Джусь.

У цьому році завершать капітальний ремонт дороги, яка з’єднуватиме центральну дорогу Бабичівки з трасою Кременчук-Хорол, повідомили на сайті Децентралізація влади.