2017 04 03 18:14:31

Вболівальники можуть спостерігати за тренуваннями ФК «Ворскла»

ФК «Ворскла» запрошує всіх бажаючих на свою заміську базу

Завтра, 4 квітня «Ворскла» проведе відкрите тренування на навчально-тренувальній базі команди у с. Марки. Приїхати і побачити як зелено-білі готуються до наступних матчів може кожен бажаючий. Про це повідомляє прес-служба ФК «Ворскла».