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Полтавщина, Суспільство



2017 04 03 18:14:31

Вболівальники можуть спостерігати за тренуваннями  ФК «Ворскла»

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ФК «Ворскла»  запрошує всіх бажаючих на свою заміську базу

Завтра, 4 квітня «Ворскла» проведе відкрите тренування на навчально-тренувальній базі команди у с. Марки. Приїхати і побачити як зелено-білі готуються до наступних матчів може кожен бажаючий. Про це повідомляє прес-служба ФК «Ворскла».

 

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