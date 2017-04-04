2017 04 04 11:52:43

Важлива інформація для тих, хто припинив підприємницьку діяльність

Станом на 1 березня 2017 року на обліку в Державній податковій інспекції у м.Полтаві перебуває 14 578 приватних підприємців, які здійснюють господарську діяльність. Станом на 1 березня 2017 року на обліку в Державній податковій інспекції у м.Полтаві перебуває 14 578 приватних підприємців, які здійснюють господарську діяльність.

Протягом 2016 року та 2-х місяців 2017 року припинили діяльність у Державного реєстратора близько 5 000 приватних підприємців. Всього ж на обліку в ДПІ залишається майже 8500 сгд- фізичних осіб, стосовно яких до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення, але з тих чи інших причин вони не зняті з податкового обліку. Більшість з них, а саме 4370 – це ті підприємці, які мають податковий борг або переплату по податках і зборах. Не знялися з обліку 3552 суб’єкти господарювання по причині неподання або подання не в повному обсязі звітності з єдиного внеску. А 127 підприємців і досі перебувають на обліку після державної реєстрації припинення лише через те, що не закрили розрахункові рахунки у фінансових установах.

Слід зауважити, що після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності така фізична особа із зазначеної дати до дати зняття з обліку продовжує обліковуватись у контролюючих органах, як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Для зняття з податкового обліку така фізособа має:

 провести остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності,

 подати відповідному контролюючому органу всю передбачену законодавством звітність у тому числі ліквідаційну за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. Платник єдиного внеску (фізична особа – підприємець) знімається з обліку після проведення перевірки та здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску;

 закрити розрахункові рахунки у фінансових установах, оскільки припинення підприємницької діяльності є підставою закриття підприємницького рахунку.

Державна податкова інспекція у м.Полтаві звертає увагу суб’єктів господарювання – приватних підприємців, які припинили діяльність у державного реєстратора та не знялися з обліку через несплачені податки, що податкові борги залишаються, на які ще й нараховується пеня та застосовуються штрафні санкції. І все це, згідно законодавства контролюючі органи можуть стягнути з боржника як із фізособи, у тому числі і за рахунок власного майна. Таке стягнення здійснюється на підставі рішення суду.

Для того щоб не турбуватися за своє майно, рекомендуємо знайти можливість подати звітність, погасити борги, закрити банківські рахунки та знятися з податкового обліку як платник податків та ЄСВ.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві