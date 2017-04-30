Вантажівка загорілася у Полтаві

У вантажному автомобілі “МАН-18-430”, який знаходився на вул. Ветеринарній у Полтаві сталася пожежа.

Як повідомили у ДСНС Полтавської області, на місце події було направлено відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Вогнем знищено дві акумуляторні батареї та частину електропроводки.

У ліквідації пожежі брали участь одна одиниця техніки та чотири чоловіки особового складу.

Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає