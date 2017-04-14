В урочищі «Кочубеївський парк» висадили дубову та березову алеї

У рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» школярі Диканської загальноосвітня школи І – ІІІ ступенів ім. М.В. Гоголя, на базі якої діє опорне шкільне лісництво висадили дерева.

Досвідчені лісівники розповіли та показали дітям, як правильно садити молоденькі саджанці.

Про це повідомили в прес-службі ПОУЛМГ.

Тож спільними зусиллями в урочищі «Кочубеївський парк», що біля «Бузкового гаю», висадили алеї з дуба бореального та берези повислої, а також 100 штук саджанців дуба та 100 штук саджанців берези на площі 0,1 га. Після добре виконаної роботи учасники акції отримали позитивні враження та гарний настрій. Під вигуки «УРА» всі дружно пішли до обіду, що вже чекав на природі.