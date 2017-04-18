В Україні з’явиться “поліція діалогу”

У десятьох найбільших містах України з’явиться «поліція діалогу» для роботи під час масових заходів. 120 українських поліц ейських вже пройшли 6 спеціальних тренінгів, які проводили чеські інструктори, 23 випускники є тренерами.

Інструктори будуть займатися підготовкою майбутніх фахівців «діалогової» поліції.

Як зазначили в поліції, використання можливостей «поліції діалогу» суттєво знижує рівень агресії учасників масових заходів та дозволить спростити роботу патрульних поліцейських і поліції особливого призначення. Зокрема, це актуально під час пісенного конкурсу «Євробачення-2017» та Чемпіонату світу з хокею, що пройдуть в Києві цього року, повідомили у поліції.

