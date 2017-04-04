В Україні ввели кримінальну відповідальність за жорстоке поводження із тваринами
За проект змін до деяких законів щодо гуманного ставлення до тварин 5119-1 в першому читанні проголосували 243 депутати.
Очікується, що Кримінальний кодекс доповнять нормою, яка передбачає арешт до 6 місяців за знущання над тваринами У присутності дітей за це ж правопорушення пропонується карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Повідомляє 24 телеканал.
Якщо знущання над твариною призвело до його загибелі, або тварину було покалічено, особі загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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