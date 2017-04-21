В Пенсійному фонді обговорили результати діяльності у І-му кварталі та прийняли ряд важливих рішень щодо удосконалення роботи

В Полтавській області в ході виїзного засідання колегії Головного управління Пенсійного фонду, яка відбулася 21.04.2017р. в Омельницькій об’єднаній територіальній громаді Кременчуцького району, проаналізовано діяльність підрозділів та управлінь Фонду за І-й квартал 2017 року та прийнято ряд рішень щодо подальшого удосконалення роботи.

Важливим елементом є запровадження колегією щомісячної оцінки роботи об’єднаних управлінь Пенсійного фонду за критеріями, визначеними правлінням Пенсійного фонду України.

Здійснено аналіз якості і результативності пенсійного обслуговування громадян, прийнято заходи щодо поліпшення надання якості пенсійних послуг з урахуванням вимог Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року.

Також вивчено досвід роботи агентського пункту Омельницької об’єднаної територіальної громади, яка функціонує починаючи з серпня

2015 року, та прийнято рішення щодо його поширення на інші райони області.

Рішенням колегії затверджено бюджет Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області на 2017 рік та встановлено контроль за виконанням всіх його фінансових показників.

Перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду.