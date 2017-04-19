В Оржицькому ДНЗ обладнали ляльковий театр
В Оржицькому ДНЗ обладнали ляльковий театр
Протягом року в Оржицькому ДНЗ «Дзвіночок» в обладнаному ляльковому театрі «Калинка» відбулися прем’єри лялькових вистав: «Весняні пригоди Колобка», «Котик і Півник», «Півник і двоє мишенят», «Дідова рукавичка», «Зайчикова хатка».
Хвилини спілкування зі світом театру суттєво додали вихованцям закладу веселого настрою, позитивних емоцій, широкий простір для виявлення творчих здібностей.
Під час перегляду вистав малята співпереживали героям, шукали шляхи вирішення складних ситуацій, висловлювали співчуття ображеним, водночас вони виражали емоції, властиві дійовій особі чи улюбленому персонажеві.
Вистави для малюків готували творчі, ініціативні педагоги закладу. Музичний супровід вистав виконував музичний керівник Ольга Гордієнко, повідомили у Оржицькій районній раді.