2017 04 05 20:49:48

В Оржиці саджають дерева миру

Оржиця приєдналася до започаткованої Міністерством екології та природних ресурсів України Всеукраїнської екологічної акції «Посади дерево миру».

Як повідомили в Оржицькій РДА, акція «Посади дерево миру» є безстроковою і її мета – привернути увагу українців до екологічних проблем, підвищити інтерес щодо бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, збереження та примноження природної спадщини, формування екологічної свідомості та патріотизму, прагнення берегти рідну природу і країну. Акція покликана не лише озеленити в різних куточках нашу країну, а й крок за кроком долучати кожного українця до порятунку природи та особистого внеску в її розвиток.