В обласному Управлінні капбудівництва хочуть допомогти полтавцям отримувати «енергоефективні кредити»

Сьогодні в Управлінні капітального будівництва Полтавської ОДА відбулася робоча зустріч стосовно співпраці у видачі полтавцям «енергоефективних» кредитів.

У зустрічі взяли участь начальник УКБ Тимофій Голбан, заступник директора Полтавського відділення «Укргазбанку» Тетяна Лукомінська та заступник голови облради Анатолій Ханко. Її основна мета — співпраця у напрямку надання полтавцям кредитів на придбання «домашніх» сонячних електростанцій.

Така програма вже діє в «Укргазбанку». Тимофій Голбан запропонував об’єднати зусилля для її ефективнішої реалізації. Як служба-замовник, УКБ виступить технічним партнером банку. Фізична особа, «Укргазбанк» та Управління укладатимуть тристоронню угоду. Фізична особа кредитуватиметься в банку, а УКБ забезпечуватиме проведення всіх технічних робіт, в тому числі документального оформлення. В Управлінні є штат з 20 технічних працівників, які готові розробити всю документацію.

В УКБ пропонуватимуть замовникам повний комплекс робіт. Для цього будуть винаймати компанії-виконавців. Це звичайна практика для Управління, яке на всіх своїх об’єктах виступає службою замовником.

Ми винайматимемо підрядників за кошти, надані банком в кредит. Це гарантія, що люди не натраплять на недобросовісних виконавців робіт, — розповів Тимофій Голбан.

Наразі триває переговорний процес. Але за словами учасників зустрічі, «Укргазбанк» і УКБ зацікавлені у такій співпраці. Для переходу до практичної реалізації спільного проекту, Управлінню потрібно пройти процес акредитації у банку.

Дуже приємно, що наша область передова. Адже така пропозиція від державного органу надходить вперше, — зазначила Тетяна Лукомінська.

Крім того Тимофій Голбан наголосив на тому, що в УКБ збираються провести масштабну інформаційну компанію «енергоефективного кредитування». Дуже важливий момент такої співпраці, що обидві компанії працюють в державному секторі.

В обласній раді вже діє програма надання «теплих кредитів» мешканцям області. В УКБ збираються звернутися до цього органу задля рефінансування. Так, частину коштів на встановлення сонячних станцій будуть компенсувати з обласного бюджету.

Керівництво області налаштоване і надалі підтримувати проекти у сфері енергоефективності. Адже сьогодні це — один з важливих напрямів реформування держави.