MENU
децентралізація, Суспільство, Україна



2017 04 07 13:11:22

В об’єднаних громадах  спільно з ДСНС створюємо систему захисту і безпеки людей, – Геннадій Зубко

330_200_4723Сьогодні спільно з ДСНС ми впроваджуємо секторальну децентралізації щодо організації органів цивільного захисту в ОТГ. Ми створюємо у громадах повноцінну систему захисту і безпеки людей, максимально наближаємо до людей послуги, які надають підрозділи ДСНС. Про це заявив  Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Тернопільщину. 

Він повідомив, що зараз створюється розгалужена система місцевих пожежно-рятувальних команд, а також законодавчо запроваджений механізм, який дозволяє передавати з районного рівня у власність ОТГ пожену техніку й обладнання. Про це повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України. 

Сьогодні для семи територіальних громад Тернопільської області були вручені сертифікати на отримання пожежно-рятувальних машин на базі ЗІЛ-130, а також рятувальним частинам трьох районів Тернопільщини вручені ключі ще від трьох  автомобілів на базі МАЗ.  На Тернопільщині до кінця року буде створено 9 пожежних частин у громадах.

Довідково:

У Тернопільській області у 2017-му планується відкриття дев’ять підрозділів місцевої або добровільної пожежної охорони – у Заводській, Лопушнянській, Іванівській, Озерянській, Васильківській, Новосільській, Байковецькій, Колиндянській та Білобожницькій ОТГ.

Три пожежно–рятувальних автомобілі на базі МАЗ вручено:

–        3-й державній пожежно-рятувальній частині Управління Тернопільського району;

–        5-й державній пожежно-рятувальній частині Управління Кременецького району;

–        8-й пожежно-рятувальній частині Управління Борщівського району.

Сім сертифікатів на отримання пожежно-рятувальних автомобілів на базі ЗІЛ-130 отримали:

–        Байковецька ОТГ;

–        Теребовлянська ОТГ;

–        Коцюбинецька ОТГ;

–        Озерянська ОТГ;

–        Завалівська сільська рада Підгаєцького району;

–        Більче-Золотецька селищна рада Борщівського району;

–        Дзвиняцька сільська рада Заліщицького району.

Loading...

67 queries in 0,931 seconds.