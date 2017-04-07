В об’єднаних громадах спільно з ДСНС створюємо систему захисту і безпеки людей, – Геннадій Зубко
Сьогодні спільно з ДСНС ми впроваджуємо секторальну децентралізації щодо організації органів цивільного захисту в ОТГ. Ми створюємо у громадах повноцінну систему захисту і безпеки людей, максимально наближаємо до людей послуги, які надають підрозділи ДСНС. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Тернопільщину.
Він повідомив, що зараз створюється розгалужена система місцевих пожежно-рятувальних команд, а також законодавчо запроваджений механізм, який дозволяє передавати з районного рівня у власність ОТГ пожену техніку й обладнання. Про це повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.
Сьогодні для семи територіальних громад Тернопільської області були вручені сертифікати на отримання пожежно-рятувальних машин на базі ЗІЛ-130, а також рятувальним частинам трьох районів Тернопільщини вручені ключі ще від трьох автомобілів на базі МАЗ. На Тернопільщині до кінця року буде створено 9 пожежних частин у громадах.
Довідково:
У Тернопільській області у 2017-му планується відкриття дев’ять підрозділів місцевої або добровільної пожежної охорони – у Заводській, Лопушнянській, Іванівській, Озерянській, Васильківській, Новосільській, Байковецькій, Колиндянській та Білобожницькій ОТГ.
Три пожежно–рятувальних автомобілі на базі МАЗ вручено:
– 3-й державній пожежно-рятувальній частині Управління Тернопільського району;
– 5-й державній пожежно-рятувальній частині Управління Кременецького району;
– 8-й пожежно-рятувальній частині Управління Борщівського району.
Сім сертифікатів на отримання пожежно-рятувальних автомобілів на базі ЗІЛ-130 отримали:
– Байковецька ОТГ;
– Теребовлянська ОТГ;
– Коцюбинецька ОТГ;
– Озерянська ОТГ;
– Завалівська сільська рада Підгаєцького району;
– Більче-Золотецька селищна рада Борщівського району;
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