2017 04 07 13:11:22

В об’єднаних громадах спільно з ДСНС створюємо систему захисту і безпеки людей, – Геннадій Зубко

Сьогодні спільно з ДСНС ми впроваджуємо секторальну децентралізації щодо організації органів цивільного захисту в ОТГ. Ми створюємо у громадах повноцінну систему захисту і безпеки людей, максимально наближаємо до людей послуги, які надають підрозділи ДСНС. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Тернопільщину. Сьогодні спільно з ДСНС ми впроваджуємо секторальну децентралізації щодо організації органів цивільного захисту в ОТГ. Ми створюємо у громадах повноцінну систему захисту і безпеки людей, максимально наближаємо до людей послуги, які надають підрозділи ДСНС. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Тернопільщину.

Він повідомив, що зараз створюється розгалужена система місцевих пожежно-рятувальних команд, а також законодавчо запроваджений механізм, який дозволяє передавати з районного рівня у власність ОТГ пожену техніку й обладнання. Про це повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.

Сьогодні для семи територіальних громад Тернопільської області були вручені сертифікати на отримання пожежно-рятувальних машин на базі ЗІЛ-130, а також рятувальним частинам трьох районів Тернопільщини вручені ключі ще від трьох автомобілів на базі МАЗ. На Тернопільщині до кінця року буде створено 9 пожежних частин у громадах.

Довідково:

У Тернопільській області у 2017-му планується відкриття дев’ять підрозділів місцевої або добровільної пожежної охорони – у Заводській, Лопушнянській, Іванівській, Озерянській, Васильківській, Новосільській, Байковецькій, Колиндянській та Білобожницькій ОТГ.

Три пожежно–рятувальних автомобілі на базі МАЗ вручено:

– 3-й державній пожежно-рятувальній частині Управління Тернопільського району;

– 5-й державній пожежно-рятувальній частині Управління Кременецького району;

– 8-й пожежно-рятувальній частині Управління Борщівського району.

Сім сертифікатів на отримання пожежно-рятувальних автомобілів на базі ЗІЛ-130 отримали:

– Байковецька ОТГ;

– Теребовлянська ОТГ;

– Коцюбинецька ОТГ;

– Озерянська ОТГ;

– Завалівська сільська рада Підгаєцького району;

– Більче-Золотецька селищна рада Борщівського району;

– Дзвиняцька сільська рада Заліщицького району.