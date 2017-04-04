В НКРЕКП запевняють, що через абонплату ціна на газ не підвищиться

Про це повідомив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк в ефірі Еспресо.TV.

За його словами, плата за газ не повинна збільшуватись за рахунок включення у тариф транспортування газу. Крім того, існує спеціальний перехідний тариф, коли люди зможуть звикнути до нових тарифів.

“На час перехідного періоду для жодної категорії домогосподарств рахунок навіть за природний газ не має збільшуватись, навіть з урахуванням плати за транспортування”, – сказав Вовк.

Також, за його словами, тариф за тепло, який складається майже на 90% з ціни на газ, регулюється урядом. Комісія регулює 10-13% тарифу. Тому в компетенції комісії лише зменшення вартості транспортування та розподілу газу.

“Таким чином для споживачів сукупний рахунок за комунальні послуги, плита газова і транспортування газу, а також рахунок за тепло на цьому етапі не має підвищуватись взагалі”, – зазначив він.