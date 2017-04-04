2017 04 04 10:26:30

В МОЗ оприлюднили перелік безкоштовних для українців ліків

У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили Реєстр лікарських засобів, які українці можуть отримати безкоштовно або з незначною доплатою за програмою “Доступні ліки”. Загалом там присутні ліки, призначені для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

“З метою інформування суб’єктів ринку, що беруть участь у програмі відшкодування лікарських засобів, призначених для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми, Міністерство охорони здоров’я України розміщує Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затверджений наказом МОЗ України від 03 квітня 2017 року № 360, із зазначенням розміру відшкодування та суми доплати (за наявності) щодо кожного торгового найменування лікарського засобу, який бере участь у програмі відшкодування”, – йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

Перелік містить 157 найменувань лікарських засобів, оптово-відпускну й роздрібну ціну кожного препарату, а також розмір відшкодування добової дози і розмір відшкодування упаковки препарату. Визначена і сума доплати у тих випадках, коли вона необхідна.

У реєстрі також вказані форма випуску, дозування та кількість одиниць в упаковці для кожного лікарського засобу.

Крім того, у МОЗ зробили роз’яснення стосовно занепокоєння аптечних закладів та мереж щодо реалізації залишків лікарських засобів.

Як зазначають у Міністерсті, у зв’язку з інформацією, яка поширюється у мережі Інтернет стосовно занепокоєння аптечних закладів та мереж щодо реалізації залишків лікарських засобів, повідомляємо наступне.

Міністерство охорони здоров’я України інформує, що 25 березня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», що регламентує у новій редакції Національний перелік основних лікарських засобів, до якого включені лікарські засоби, необхідні для забезпечення надання медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я.

Актом Уряду приведено Національний перелік основних лікарських засобів у відповідність до Примірного переліку Всесвітньої організації охорони здоров’я основних лікарських засобів.

Лікарські засоби, закуплені операторами ринку фармацевтичної діяльності, у тому числі аптечними мережами, до 25 березня 2017 року регулюються нормативно-правовими актами чинними на момент закупівлі таких лікарських засобів.

Лікарські засоби, включені до Національного переліку, закуплені операторами ринку фармацевтичної діяльності, у тому числі аптечними мережами, з 25 березня 2017 року необхідно реалізовувати з дотриманням вимог державного регулювання цін шляхом встановлення на них граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (із змінами):

– підпунктом 1 пункту 1 якої встановлено, що на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового мінімального асортименту лікарських засобів для аптечних закладів та фельдшерсько-акушерських пунктів, визначеного Міністерством охорони здоров’я, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків,

– підпунктом 3 пункту 1 якої встановлено, що на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеного в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 “Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3103), під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 15 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.