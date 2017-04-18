В Мінрегіоні заявили, що питання ліквідації чинної системи районів в Україні сьогодні не розглядається

Ні Уряд, ні Мінрегіон не розробляють жодного законопроекту, який би стосувався утворення нових чи ліквідації існуючих районів. На стадії розроблення п роект Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» , який визначає лише процедурні питання, зокрема щодо порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.

Про це сказав Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода на нараді щодо окремих питань територіального устрою та розвитку місцевого самоврядування Болградського району Одеської області.

Нарада відбулася в Мінрегіоні за участі представників органів місцевого самоврядування Болградського району, Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації, народного депутата України Антона Кіссе, представників Офісу Ради Європи в Україні та експертів. Повідомлили в прес-центр ініціативи «Децентралізація влади».

Представники Одещини висловили стурбованість чутками щодо начебто можливої ліквідації Болградського району, а ще раніше районна і обласна ради прийняли відповідні звернення. Також вони озвучили неготовність брати участь у формуванні спроможних громад у своєму районі і залишити всі нині діючі 18 сільських рад на 21 село. До прикладу, в одній із найуспішніших на Одещині і в Україні Балтській міській об’єднаній територіальній громаді, до складу якої входить 27 сіл та 1 місто – одна на всіх місцева рада.

«Ми їхали 800 км, щоб ви нас почули. Нас ніхто не примушує об’єднуватися в громади, але нас постійно збирають і розповідають про те, що варто об’єднуватися. Ми кажемо, що не хочемо. А нас знову збирають. Ми не хочемо. Може це і хороша модель, але ми поки не готові до цього», – зазначила Оксамитівська сільська голова Світлана Рожкова.

Натомість керівник робочої групи Болградської районної ради Микола Узун поскаржився, що Одеська обласна державна адміністрація та керівник офісу реформ примушують створювати об’єднані громади.

У відповідь Перший заступник Міністра В’ячеслав Негода наголосив, що примушення не припустиме, адже об’єднання громад відбувається на добровільній основі, як і недопустимо створювати адміністративні перешкоди тим, хто вирішив об’єднатися.

«У нас були факти, коли той чи інший голова райадміністрації перешкоджав добровільному об’єднанню. Такі особи були звільнені дуже швидко. Те саме може бути і з тими, хто примушує. Це позиція Уряду, це позиція Прем’єр-міністра України, який від початку реформи про це говорить. Це позиція Мінрегіону», – наголосив Перший заступник Міністра.

Він також спростував інформацію про начебто можливу ліквідацію Болградського району, назвавши це нічим не підкріпленими чутками.

«Звідки взялася інформація, що Болградський район хочуть ліквідувати? Я не знайшов жодного джерела з такою інформацією. Сьогодні немає правових і політичних підстав говорити, що хтось на рівні державних органів піддає сумніву існування району, про який ви піклуєтеся. Або це хтось з місцевих горе-політиків грається в популізм і заробляє дешеву популярність, «підігріваючи» ситуацію, або ж якісь зовнішні сили намагаються підбурити жителів району та зачепити їх національні, етнічні почуття. Не бачу підстав взагалі на цю тему говорити», – сказав В’ячеслав Негода.

За його словами, необхідність ліквідації району є у тому випадку, коли межі об’єднаних громад повністю співпадають з межами району.

«Наприклад, в Україні сьогодні є 4 райони, межі яких повністю співпадають з межами новоутворених громад. Там практично всі основні повноваження районних адміністрацій та рад перейшли громадам. Тамтешні районна держадміністрація і районна рада не знають, чим зайнятися. Коли громада взяла на себе всі повноваження, навіщо там зберігати наявну кількість чиновників за бюджетний кошт. Це неефективно. А про ваш район мова не йде».

Крім цього, В’ячеслав Негода пояснив, що ні Уряд, ні Міністерство, ані місцева адміністрація не мають повноважень утворювати чи ліквідовувати райони, зазначивши, що відповідно до статті 85 Конституції України утворення i ліквідація районів, встановлення i зміна меж районів i міст (…) є компетенцією Верховної Ради України.

«Сьогодні в жодному урядовому проекті закону не йдеться про утворення чи ліквідацію районів, нічого подібного не вносилося на розгляд Парламенту і, навіть, не розробляється. Питання утворення, ліквідації районів сьогодні в Україні не є актуальним, тому що наше основне завдання на даному етапі – створити спроможні громади, щоб їм передати значну частину повноважень для вирішення більшості питань місцевого значення, які будуть вирішуватися тими посадовцями, яких обирають громади, а не тими, яких призначає виконавча влада. Така ідеологія базується як на Європейській Хартії місцевого самоврядування, так і на Концепції реформування місцевого самоврядування, затвердженої 1 квітня 2014 року. Водночас, ми радимо місцевій владі та активістам Болградського району свою енергію спрямувати на пошук перспективних моделей розвитку району та його малочисельних громад. «Заморожування» нині діючої неефективної системи устрою та управління району не принесе користі для його жителів. Потрібна нова більш перспективна модель. Проект Ради Європи, Мінрегіон, експерти готові сприяти та підтримати місцеві ініціативи в пошуку комплексної Стратегії соціально-економічного розвитку району, з обов’язковим врахуванням усіх його особливостей», – зазначив Перший заступник Міністра.

На завершення він ще раз підкреслив: дбаючи про жителів району, слід орієнтуватися на концепцію, що саме громада є основною ланкою місцевого самоврядування і тільки тоді, коли остаточно буде законодавчо визначено, які повноваження отримає базовий рівень – громада, буде розглядатися питання субрегіонального рівня і його повноважень та параметри.