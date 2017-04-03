MENU
Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 04 03 12:28:57

В ДТП у Лубнах постраждала дитина (ФОТО)

pm800image001

31 березня по вул. Олександрівській міста Лубни сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 8 – річної мешканки Лубен, учениці місцевої загальноосвітньої школи.

Правоохоронці встановили, що дівчинка перебігала проїжджу частину вулиці по ходу руху транспорту, в результаті чого її збив автомобіль «ВАЗ», під керуванням 22-річного мешканця міста. У результаті ДТП дівчинка отримали тілесні ушкодження, їїдоставили до реанімаційного відділення Лубенської міської лікарні.

pm121image002

Наразі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України та триває слідство. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Мітки:

Loading...

58 queries in 1,437 seconds.