2017 04 03 12:28:57

В ДТП у Лубнах постраждала дитина (ФОТО)

31 березня по вул. Олександрівській міста Лубни сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 8 – річної мешканки Лубен, учениці місцевої загальноосвітньої школи.

Правоохоронці встановили, що дівчинка перебігала проїжджу частину вулиці по ходу руху транспорту, в результаті чого її збив автомобіль «ВАЗ», під керуванням 22-річного мешканця міста. У результаті ДТП дівчинка отримали тілесні ушкодження, їїдоставили до реанімаційного відділення Лубенської міської лікарні.

Наразі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України та триває слідство. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.