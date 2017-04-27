В діях ТОВ «Будгарант Плюс» вбачаються ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, – АМКУ

Територіальним відділенням розпочато розгляд справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ «Будгарант Плюс» у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу територіального відділення у встановлені головою територіального відділення строки.

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на виконання доручення в.о. Голови Антимонопольного комітету України Сидоренко Н.С. здійснюється дослідження на предмет наявності або відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях товариства з обмеженою відповідальністю «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант Плюс» під час проведення в жовтні 2016 року Управлінням капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації процедури відкритих торгів по предмету закупівлі«Реставрація Полтавської обласної філармонії в м. Полтава».

У зв’язку з цим територіальне відділення розпочало відповідне дослідження, надіславши запити щодо отримання відповідної інформації до ТОВ «Будгарант Плюс» як до одного з учасників вищевказаної процедури відкритих торгів. Від ТОВ «Будгарант Плюс» надійшла відповідь на вимогу, при цьому слід зазначити, що інформація не містила відповідей та копій відповідних документів відповідно до всіх пунктів вимоги.

«Відповідно до Закону України “Про захист економічної конкуренції” подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону», – зазначив голова територіального відділенняВолодимир Оніщенко.