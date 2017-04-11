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100420176 Полтавщина Суспільство 

В чистий четвер відбудеться акція “Чиста Лохвиця”

В чистий четвер відбудеться акція “Чиста Лохвиця”

В чистий четвер 13 квітня Лохвицька міська рада ініціює проведення загальноміської акції під назвою «Чиста Лохвиця».

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Про це йшлося  на координаційній нараді за участю депутатів Лохвицької міської ради, фізичних осіб – підприємців, керівників комунальних служб, представників установ та організацій міста.

Поліпшення естетичного і санітарного стану міських територій,  прибирання територій парків та зелених зон, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, проведення прибирання на масивах з присадибною забудовою  – виконання цих заходів благоустрою покликане покращити обличчя міста.

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