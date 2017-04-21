До уваги суб’єктів державної реєстрації Полтавської області

З метою реалізації Закону України «Про санкції» Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 (далі – Порядок), передбачено, що у разі проведення державної реєстрації, пов’язаної зі збільшенням розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, державний реєстратор обов’язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України «Про санкції», рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Президента України (положення абзацу другого пункту 12 розділу ІІ Порядку).