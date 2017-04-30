Вибори ОТГ на Полтавщині: Усі виборчі дільниці працюють у звичайному режимі

Усі виборчі дільниці на Полтавщині працюють у звичайному режимі

Нагадаємо, сьогодні волевиявлення громадян відбувається у Великобагачанській та Рокитнянській територіальних громадах.

Виборчі дільниці відкрилися вчасно.

До охорони публічної безпеки та порядку залучено понад 50 працівників поліції, у тому числі 36 – забезпечують охорону бюлетенів. Допомагають поліцейським представники громадських формувань.

Поліція Полтавщини закликає до сумлінного ставлення до здійснення народного волевиявлення та дотримання встановленого порядку його забезпечення. Утримуйтесь від провокацій та участі у заходах, пов’язаних з порушенням норм чинного законодавства.

У разі наявності інформації про факти незаконної діяльності, просимо інформувати поліцію у будь-який зручний для вас спосіб, повідомляє відділ комунікації Великобагачанського відділення поліції.

Нагадаємо, Великобагачанська ОТГ об’єднала 5 сільрад і 23 населених пункти, а Рокитянська – дві сільради і 11 сіл.

Загалом, 139 кандидатів претендують на депутатські крісла на 26 округах.