Уряд України та ЮНІСЕФ закликають батьків і лікарів вакцинувати дітей від інфекційних захворювань

“Страх перед побічними реакціями не повинен зупиняти батьків перед захистом своїх дітей від смертельних хвороб. Тоді як сильні реакції вкрай рідкісні для більшості вакцин, ризик серйозних ускладнень від хвороби, який можна було б запобігти за допомогою вакцинації, набагато вищий”, – сказала лікар Супрун.

Міністерство охорони здоров’я України та ЮНІСЕФ підтвердили рішучість підвищити охоплення плановою імунізацією в Україні, закликаючи батьків та медичних працівників вакцинувати дітей, щоб забезпечити їхній захист від небезпечних захворювань, яким можна запобігти завдяки вакцинації.

Багато дітей в Україні пропустили планову імунізацію протягом останніх кількох років, здебільшого через гостру нестачу поставок вакцин. Для вирішення цієї проблеми Міністерство охорони здоров’я об’єднало зусилля з міжнародними організаціями, і нині рятівні вакцини доступні в усіх регіонах України. Проте багато дітей досі залишаються не щепленими через опір вакцинам з боку батьків або медичних працівників.

Рівень вакцинації повільно покращується, якщо порівнювати з даними за цей самий період 2016 року. За даними Міністерства охорони здоров’я, за три перші місяці 2017 року 24% дітей віком до 1 року були повністю щеплені проти кору, 12,8% проти гепатиту В, 13,9% проти поліомієліту і 13,2% проти дифтерії, кашлюку та правця.

У 2016 році лише 46 відсотків дітей в Україні щеплені від хвороб, які можна попередити завдяки вакцинації, повідомили в ОДА.