Уночі в центрі Полтави лунали постріли

Невідомий відкрив стрілянину у центрі Полтави

Вночі невідомий чоловік відкрив стрілянину з пістолета у центрі Полтави, на вул. Котляревського, біля ЦУМу.

Свідками стрілянини стали десятки людей та повідомили про це у соцмережах.

Чоловік стріляв у повітря з вогнепальної зброї – обійшлося без жертв.

Поліція стверджує: чоловік, який відкрив вогонь біля розважального закладу міста (Джек бар), не є їхнім колегою.

Триває перевірка. Поліцейські вже встановили особу чоловіка та з’ясували, що він стріляв з пістолета марки “Флобер”.

Ніхто з перехожих не постраждав.