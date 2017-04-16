Уночі в центрі Полтави лунали постріли
Невідомий відкрив стрілянину у центрі Полтави
Вночі невідомий чоловік відкрив стрілянину з пістолета у центрі Полтави, на вул. Котляревського, біля ЦУМу.
Свідками стрілянини стали десятки людей та повідомили про це у соцмережах.
Чоловік стріляв у повітря з вогнепальної зброї – обійшлося без жертв.
Поліція стверджує: чоловік, який відкрив вогонь біля розважального закладу міста (Джек бар), не є їхнім колегою.
Триває перевірка. Поліцейські вже встановили особу чоловіка та з’ясували, що він стріляв з пістолета марки “Флобер”.
Ніхто з перехожих не постраждав.